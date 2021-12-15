İmar Plan Değişikliği (Ovacık II. Etap Plan Notları Değişikliği 2)

ANKARA (Habermetre) - Ovacık ll. Etap Uygulama İmar Planı (9 No'lu) Plan Notu Değişikliği HakkındaOvacık MevkiiKeçiören Belediye Meclisi'nin 04. 09. 2021 tarih ve 482 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23. 11. 2021 tarih ve 2455 sayılı kararıAyrıntılı Plan için Tıklayınız.

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