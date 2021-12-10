İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
Duyurular İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI Burdur Belediyesi Aralık 10, 2021 0 DuyurularMeclis Gündemi OCAK AYI MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ Burdur Belediyesi Ocak 9, 2021 OCAK AYI MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ Duyurular Esma Demir, Havva Çakır, Osman Necip Demir'e...
BURDUR (Habermetre) - Duyurular İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI Burdur Belediyesi Aralık 10, 2021 0 DuyurularMeclis Gündemi OCAK AYI MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ Burdur Belediyesi Ocak 9, 2021 OCAK AYI MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ Duyurular Esma Demir, Havva Çakır, Osman Necip Demir'e ait Metruk Binaya Yıkım Kararı Burdur Belediyesi Temmuz 27, 2020 Esma Demir, Havva Çakır, Osman Necip Demir'e ait Metruk Binaya Yıkım Kararı
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