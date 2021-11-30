İmar Plan Değişikliği (31088 Ada 7 Parsel)
31088 ada 7 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiAtapark MahallesiKeçiören Belediye Meclisi'nin 04. 09 2021 tarih ve 485 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09. 11.
ANKARA (Habermetre) - 31088 ada 7 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Atapark Mahallesi
Keçiören Belediye Meclisi'nin 04. 09 2021 tarih ve 485 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09. 11. 2021 tarih ve 2228 sayılı kararı
Ayrıntılı İmar Planı Değişikliği için Tıklayınız. (1/1000)
Ayrıntılı İmar Planı Değişikliği için Tıklayınız. (1/5000)
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