İmar Plan Değişikliği (30863 Ada)
İmar Plan Değişikliği (30863 Ada) İmar Plan Değişikliği Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30. 11. 2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.
İmar Plan Değişikliği (30863 Ada)
İmar Plan Değişikliği
Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen İmar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30. 11. 2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.
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