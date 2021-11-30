İmar Plan Değişikliği (30863 Ada)

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen İmar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30. 11. 2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

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