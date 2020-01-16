İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

16.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:10

İmar Kanunu'nda değişiklikler de öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirerek "Proje, Anayasa'nın 'ülkenin bölünmez bütünlüğü' ilkesine aykırılık teşkil ediyor." dedi.

Kaboğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin çok yönlü tartışılması gerektiğini ifade ederek "Konu birçok açıdan tartışıldı ancak Anayasa hükümleri açısından yeterince ele alınmadı. Proje, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlama, mülkiyet hakkı, kıyılardan yararlanma, tarım arazileri ve kamulaştırma, çevre ve sağlık, tarih ve kültür varlıklarını koruma gibi başlıklar başta olmak üzere birçok açıdan Anayasa'ya aykırı. Ayrıca Anayasa'nın değiştirilemez hükmünde olan maddelerine de aykırı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Kanal İstanbul Projesi'yle, Trakya bölgemiz üçe bölünüyor ve Anayasa'da yer alan ülkenin birliği ve bütünlüğü ilkesi ihlal ediliyor." diye konuştu.

Millet Bahçelerinin hukuki statüsüne de değinen Kaboğlu, "Kıyıları millet bahçelerine açacak olursak çevre hukukunun genel ilkesini ihlal etmiş oluruz. Millet Bahçesi'ne bazılarımız gönül vermiş olabilir ama biz yazılı metinleri dikkate almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu, yapılan düzenlemeyle insanların kentte yaşama hakkının gözetilmediğini öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 82 milyon vatandaşın bütün bilgilerinin yabancılarla paylaşılacağını öne sürdü.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Coğrafi Bilgi Sistemi'ni doğru bir uygulama olarak gördüklerini kaydetti.

Eleştirilere cevap veren teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Teklifi, insan odaklı bir anlayışla, sürdürülebilir şehirler ve yatay mimariyi esas alan vizyonla hazırladıklarını kaydeden Demir, "Düzenlemeyle coğrafik bilgi sistemimiz belli bir standarda kavuşacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemi'yle bir tuşa basarak yer altı ve yer üstündeki veriler, jeolojik haritalar, alt yapılar, elektrik hatından doğalgaz hatına kadar birçok konuda bilgi sahibi olacağız. Bu sistem devrim niteliğinde bir sistemdir. Şimdiye kadar her kurum kendi alanıyla ilgili coğrafi bilgi sistemini kuruyordu ancak bundan sonra bütün bu bilgiler bir standart hale getirilecek." diye konuştu.

Demir, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak düzenlemeyle plansız ve çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek için parsel bazlı imar değişikliği uygulamasının kaldırıldığını belirtti.

Teklifle plan değişikliklerinin bundan sonra ada bazlı yapılacağını dile getiren Demir, belediyelerin yetkilerinin TOKİ'ye verilmesinin de söz konusu olmadığını vurguladı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA