İmar Duyuru Sistemi

Manisa İli, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Merkezleri ile Yunusemre İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu İlçe YUNUSEMRE, ŞEHZADELER Mahalle, Plan Türü Nazım İmar Planı Plan Ölçeği 1/5000 Askıya Çıkış Tarihi 16. 07.