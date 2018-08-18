İmar Barışından Yararlanan Kişi Tapusuna Kavuştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç dairesi için imar barışından yararlanmak üzere başvuru yapan kişi, tapusuna kavuştu.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mevlüt Öztürk (48), 1998 yılında inşaat ruhsatı alarak yaptırdığı 3 katlı binasının iskan ruhsatının olmaması dolayısıyla imar barışından yararlanmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle binasının tapusunu alamayan Mevlüt Özkan, bir mühendislik şirketine binanın tekrar projesini çizdirdi ve zemin tespiti yaptırdı.

Onaylanan yapı kayıt belgesiyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvuru yapan Özkan'ın binası kontrol edildi.

Yetkililerin yaptığı inceleme sonucu mülkiyet işlemleri tamamlanan Öztürk, tapusunu aldı.

Mevlüt Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıllık sorununun imar barışıyla çözüldüğünü belirtti.

İnşaat ruhsatı alarak binayı yaptırdığını ancak bir türlü iskan ruhsatını alamadığını ifade eden Öztürk, "Binama elektrik ve su bağlatmada sıkıntı yaşıyordum, sadece bir dairem için bağlatabildim. Yeni çıkan imar barışından yaralanmak için başvuru yaptım. Bir ay içerisinde sorunum çözüldü. Şimdi üç ayrı dairem için üç tapum var." diye konuştu.

Binanın projesini çizen inşaat mühendisi Hediye Kurtcepe Yakar da imar barışı kapsamında Mevlüt Öztürk'ün tapusunu aldığını ifade ederek, "Bize başvurduktan sonra binanın projesini çizdik, belgeleri tamamladıktan sonra gerekli yerlere başvurular yapıldı. Bina sahibi Mevlüt Öztürk'ün işlemleri yaklaşık 1 ay sürdü. Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu alan kişi Mevlüt Öztürk oldu." ifadelerini kullandı.