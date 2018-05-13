İmar Barışından Gelecek Kaynak, Deprem Hazırlığında Kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı yasa tasarısıyla ilgili olarak, toplanan paranın depreme hazırlık için belediyelere sıfır faizli kredi olarak verilerek değerlendirileceğini söyledi.

Kaçak yapılaşmanın birçok problemi de beraberinde getirdiğine işaret eden Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞLAR ARTIK DEVLETLE MAHKEMELİK OLMAKTAN KURTULACAK"

Bu işi artık kesip atmak şeklinde bir karar alarak İmar Barışı'nı getirdik. Yasa dün akşam çıktı, Cumhurbaşkanımız da onaylayınca Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 60'ı devletle artık ihtilaflı olmaktan, mahkemelik olmaktan kurtulacak.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN GELEN PARA DEPREM HAZIRLIĞINDA KULLANILACAK"

Belediye başkanları rahatlayacak. Buradan aldığımız parayı kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak, Türkiye'nin deprem hazırlığında kullanılacak.

Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusun yüzde 71'i yani 55-60 milyon insanımızda her an deprem olabilecek bölgelerde oturuyor. İşte bunun için o toplanan bütçeyi de belediyelerimize yüzde sıfır faizli kredi olarak verip kullandıracağız. Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek, istihdam aratacak, yepyeni güzel şehirlere kavuşmuş olacağız." diye konuştu.