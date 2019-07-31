İmar barışından faydalanmak için son günler

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesine başvuruda bulunmuş olan vatandaşların yapı kayıt bedeli ödeme süreleri; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25' inin 31 Temmuz tarihine kadar peşin, kalan kısmın ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın 1'inde kalan kısmın yüzde 2 oranında arttırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. 31 Temmuz tarihine kadar her hangi bir ödeme yapmayan vatandaşların imar barışı başvurularına ilişkin kayıtlar sistemden kaldırılacağı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA