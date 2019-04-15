İmar Barışından Faydalanırken Yaşanabilecek Olası Hukuki Sorunlar Nelerdir?
Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İmar barışından faydalanırken yaşanabilecek olası hukuki sorunlara değinen Avukat Doğan, şunları söyledi: "Özellikle kat mülkiyetine geçiş aşamalarında bazı hukuki sorunlar ile karşılaşılabilmekte. Bu tür hukuksal sorunlar ile karşılaşan vatandaşlar imar konusunda hizmet veren hukuk bürolarında yardım almaları gerekmektedir."
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Kaynak: Wise.tv