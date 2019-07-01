İmar barışında süre uzatıldı, sektör temsilcileri 'yatırım zamanı' diyor

İmar Barışı ödemesinin yıl sonuna kadar uzatılması ile ilgili bilgi veren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, "Yatırım için tam zamanı" dedi.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan İmar Barışı süreci 30 Haziranda son bulması beklenirken 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Buna göre Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. Konut sektöründe olumlu hava esmeye başladı.

"Devletimizin kasasına yaklaşık 20 milyar civarında bir para giriyor"

İmar barışının yılsonuna kadar uzatılmasını değerlendiren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, Müracaat çok yüksek. Yaklaşık 10 milyon 79 bin civarında bir müracaat var. Bu haber oldukça sevindirici. Tabi ki hükümetimiz başvuru yapmayan vatandaşların kalan kısmını da toparlamak için imar barışına tüm hepsini sokmayı hedeflemişler. Bu hem vatandaş açısından hem de devletimizin açısından oldukça güzel bir çalışma olmuş ve devletimizin kasasına yaklaşık 20 milyar civarında bir para giriyor" şeklinde konuştu.

"Konutlarda fiyatlar yüzde 35 aşağı çekildi yatırım yapmak için tam zamanı"

Geçen yıla göre konut satışlarının düşmesi ile ilgilide açıklama yapan Bıyıklı, "Konut satışlarının düşmesi faizlerin yükselmesidir. Şimdi vatandaş şuna bakıyor. Ben paramı bankayamı yatırayım, faizmi alayım yoksa konutamı yatırayım diye hesap ediyor. Yıllık olarak yüzde 20 para gelecek onun hesabını yapıyor. Aslında vatandaşın bankaya yatırmış olduğu para, sadece ve sadece parasını koruyabilirse onu da koruyamıyor. Benim tavsiyem paranın bankada olmasının yerine, yatırımı konuta yapmalıdırlar. Konut alan kazanacaktır. Parasını bankaya yatıran vatandaş anca parasını koruyabilir. Konut yatırımı yaparsa veya gayrimenkul yatırımı yaparsa kendi de kazanır piyasaya da para sürülmüş olur. Konutlarda fiyatlar yüzde 35 aşağı çekildi yatırım yapmak için tam zamanı. Biz daha önce metre karesini 4 bin 4 bin 500'e satarken şimdi ise metre karesini yerine göre, duruma göre 3 bin ve 3 bin 500'e satıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA