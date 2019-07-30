İmar barışında ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini yatırma süresi yarın sona eriyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini yatırma süresi yarın sona eriyor.
Kaynak: Dunya.com
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