İmar barışında ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini yatırma süresi yarın sona eriyor.

İmar barışında ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini yatırma süresi yarın sona eriyor.

Kaynak: Dunya.com

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