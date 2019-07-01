İmar Barışı uzatıldı mı? İmar Barışı başvuruları ne zaman bitiyor?

Resmi Gazete´de yayımlanan kararla İmar Barışı'nda, 31 Aralık 2017´den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinde uzatılma kararına varıldı. İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek?

İMAR BARIŞI 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Normal şartlarda 30 Haziran'da sonlanması beklenen İmar Barışı, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´ın imzasının da yer aldığı kararda şu ifadeler kullanıldı:

"31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."

İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre imarsız yapılar kayıt altına alınacak. Buna göre; mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Türkiye'de 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.