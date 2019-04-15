İmar Barışı Nedir?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İmar barışı hakkında merak edilenleri anlatan avukat Doğan, "İmar barışı yıllardır vatandaşın beklediği bir karardı. Bu sayede devlet ve vatandaş arasında bir barış imzalandı. Bu karar ile birlikte vatandaş yaptığı kaçak yapıları yasallaştırmış olacak. Devlet ise buradan elde ettiği bütçe ile kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermiş olacak" dedi.

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