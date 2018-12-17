İmar Barışı'nda Son 14 Gün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde son tarih 31 Aralık 2018. Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 53 bin 744 kişiye ulaşırken, düzenlemeden 126 milyon lira kaynak elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran'da uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesinde son günlere yaklaşılırken başvurular devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşlar başvuru için sırada beklerken yetkililer vatandaşları her türlü konuda bilgilendirerek yardım ediyor.

Samsun'da başvuranların sayısı 54 bine yaklaştı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun'da 53 bin 744'e ulaştı. Bunların 17 bin 680'ini bağımsız bölüm oluştururken binanın tamamı için başvuranların sayısı ise 36 bin 64 kişi.

126 milyon lira kaynak elde edildi

53 bin 744 kişinin başvurmasıyla ise toplamda 126 milyon 529 bin 555 lira 33 kuruş kaynak elde edildi. İmar Barışı başvuru sayısında ise Samsun Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı. Yetkililer, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen imar sahiplerinin 31 Aralık 2018'e kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA