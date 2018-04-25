İmar Barışı Kesinlikle Bir İmar Affı Değildir"

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, imar barışıyla devletle vatandaş arasında iskana aykırılıktan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıkların son bulmasının planlandığını kaydetti.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, "imar barışı" olarak adlandırılan kaçak yapıların durumuyla ilgili düzenleme müjdesinin, tapusu olmayan vatandaşları sevindirdiğini belirtti.

Düzenlemenin çeşitli nedenlerden dolayı, bu affa ihtiyacı olan binaların meşru hale gelmesi açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Filiz, şunları ifade etti:

"Vatandaşımız binasını kendi rızasıyla imara ve iskana aykırılığını bildirdikten sonra belli bir ücret karşılığı bina kayıt altına alınacak. Böylelikle vatandaşımız yüzde 3'lük harç yatırarak iskanına kavuşacak. Elde edilecek 45 milyarlık gelir de dönüşüme aktarılacak. İmar barışıyla devletle vatandaş arasında iskana aykırılıktan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıkların son bulması planlanıyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Gelecek düzenleme kesinlikle bir imar affı değil. Hazine arazisi üstüne yapılan kaçak yapılar kesinlikle kapsamda olmayacak. İskan sorunu olan, bahçesi, balkonu, otoparkı imara aykırılık içeren ve kat mülkiyeti problemi olan yapılar düzenleme kapsamına girecek. Elektrik, su, doğalgaz gibi tüm abonelikleri olmasına rağmen tapuda görünmeyen, özellikle binaların zemin altı katlarındaki daireler bu haktan yararlanacak."

Bu durumdaki yapılara "yapı kayıt belgesi" verileceğini dile getiren Filiz, "Bu yapıların sahiplerine daire yapım maliyetinin yüzde 3'ü bedelle yapı kayıt belgesi verilecek. 100 metrekarelik bir daire için bin 800 lira ile 2 bin 500 lira arasında bir maliyet hesabı var. Yaklaşık 15 milyon sorunlu binadan elde edilecek kaynak ise 45 milyar lirayı buluyor. Bu kaynakla belediyelere yüzde sıfır faizli 3 yıl sonra geri ödemeli kredi verilecek." dedi.