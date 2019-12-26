İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satışına başlanıyor

26.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:40

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satışına başlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Emlak Tebliği"ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İmar Barışı kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla vatandaşların 31 Ekim 2018'e kadar başvurularını tamamladıkları kaydedildi.

Ödemelerini yapan vatandaşların Yapı Kayıt Belgeleri'ni aldığına işaret edilen açıklamada, 31 Aralık'a kadar ödeme yapılabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşa, Hazine taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler için herhangi bir satış bedeli alınmaması, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaması gibi kolaylıkların sağlandığı vurgulandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Tebliği ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasların belirlendiği aktarıldı.

Buna göre, Hazine taşınmazlarının Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacağı bildirildi. Bu satışları yaparken şehirlerdeki doğal, tarihi ve kültürel alanların korunması için her türlü önlemin alındığına değinildi.

Bu nedenle, Mera, Orman, Kıyı Kanunu kapsamında kalan taşınmazların, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazların satışa konu edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve İstanbul tarihi yarımada da bulunan bazı taşınmazların, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile belirlendiği ve söz konusu alanda bulunan taşınmazların, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra üzerinde yapı bulunan taşınmazların ve başka sınırlamalar getirilen taşınmazların da satış kapsamı dışında tutulduğu hatırlatıldı.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek

Yayımlanan tebliğ ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle ödenebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle İmar Barışı kapsamında kalan Hazine taşınmazlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2 bin metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin alınacak, kalanı ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek ve taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak."

İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazları üzerindeki yapılar için bugüne kadar İstanbul'da 8 bin 100, Ankara'da 3 bin 500, Mersin'de 1200, Adana ve Muğla'da 1100 olmak üzere 36 bin vatandaşın satın alma başvurusu yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA