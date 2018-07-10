İmar Barışı İş Dünyasında Konuşuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürü Selahattin Varan'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı 'İmar Barışı ve Uygulamaları' toplantısı Ege Genç İşadamları Derneği'nde (EGİAD) gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İmar barışını, son 30 yılın en önemli olayı olarak değerlendirerek, Türkiye'de yapı stoğu olarak sağlıksız ve kimliksiz yapıların mevcut olduğuna vurgu yaparak, "Ruhsatsız, iskansız, insanların aklına estiği gibi inşa ettiği yapılar var. TÜİK verilerine göre 26 milyon 358 bin gibi bir sayı var. İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi ile gündeme gelen imar barışı, ruhsatsız, ruhsatına aykırı veya kullanım amacına aykırı yapılar açısından fiili durumun, resmiyete dönmesi için önemli bir enstrüman olacaktır.Kentsel dönüşüm başvuruları sonucunda elde edilen fonun, kanunun gerekçesinde yer aldığı şekilde kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması da büyük önem arzetmektedir" dedi.

Büyük parseller üzerinde yer alan sanayi yapılarına da değinen İlter, bu yapılardaki küçük aykırılıkların yapı kullanım belgesine bağlanması aşamasında tahakkuk eden harçlardaki yüksekliğin telafi edilmesi gereğini vurgu yaptı.