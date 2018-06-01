İmar Barışı Düzenlemesi Ramazan Bayramı Öncesinde Çıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"le ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemenin usul ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin Ramazan Bayramı öncesinde çıkarılması planlanıyor.

BAYRAMDAN ÖNCE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısını çözerek yapıların tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacak İmar Barışı düzenlemesinin uygulanacağı tarih ve başvuru detayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor.

Bu kapsamda titizlikle yürütülen çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve yönetmeliğin bayramdan önce Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

Yönetmelikle düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuracağı noktalar, ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi, yapı maliklerinden istenecek gerekli belgeler gibi ayrıntılar belirlenecek.

VATANDAŞ MERAK ETTİĞİ SORULARI İNTERNETTEN GÖNDEREBİLECEK

Bu süreçte vatandaşlar İmar Barışı düzenlemesine yönelik merak ettiği soruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi, "www.csb.gov.tr" adresinden yetkililere ulaştırabilecek.

Gelen sorular, Bakanlık yetkililerince tasnif edilerek, cevaplandırılacak ve Bakanlık internet sitesinden yayınlanacak.