İmar Barışı Başvurularını Kişiler Kendileri Yapabilirler Mi?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İmar barışı başvuruları hakkında konuşan Avukat Doğan, başvuruların profesyonel yardım alınmadan yapılmasının son derece sakıncalı olacağının altını çizerek şunları söyledi: "Vatandaşın başvuruyu kendi yapması halinde belli zorluklar ile karşılaşabilir. Bu sebeple mimarlık büroları, yapı denetim büroları veya avukatlık büroları gibi profesyonel kurumlardan yardım alınması gerekmektedir."

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