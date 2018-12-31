İmar Barışı başvuruları uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz." dedi.