İmar Affı Yönetmeliğinin Seçimlerden Önce Yayınlanması Bekleniyor

İmar barışı başvuruları 24 Haziran'dan önce başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde oluşturulacak bölüme vatandaşlardan soru, görüş ve önerilerini yazmaları istenecek. Seçimlerden önce yayınlanması planlanan yönetmeliğin ardından başvurular başlayacak.

SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLAYACAK

İmar barışının yasalaşmasının ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, başvuruların 24 Haziran seçimlerinden önce başlayabilmesi için çalışmalar hızlandı.

Bakanlık yetkilileri, "Bakanlığın internet sitesinde soru baremi açılacak. Konuyla ilgili sorusu olan vatandaşlarımız sorularını göndersin, çünkü sorulara göre çalışmalarımıza yön vereceğiz. Seçimden önce başvuruları başlatmayı düşünüyoruz. Bugün il müdürlerini çağırıp, bölgeleriyle ilgili bilgileri almış olacağız, hepsi değerlendirilecek" dedi.

İMAR BARIŞI İSTİMLAKA ENGEL DEĞİL

İmar barışının kamu açısından istimlaka engel olmadığını vurgulayan yetkililer, "İmar planına göre, örneğin bir yolun içinde kalmış alandaki yapılar zaten kullanılamayacak, bu alanları terk etmeleri gerekecek. Bir ada içinde, adanın bir kısmı sosyal donatı alanı içine giriyor diyelim. Sosyal donatı alanı olan kısmını terk etmek suretiyle bundan faydalanabilecekler" diye konuştu.

70 YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

İmar barışıyla, çözüm bekleyen yerlerden biri de Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Türkler Köyü. 620 kişinin kamuyla davalık olduğu köydeki imar sorunu 70 yıldır çözülemiyor. 1948'de Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan "mera" davası hâlâ sonuçlanmadı. Son olarak 2011'de Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, arazinin yüzde 90'ının Hazine'ye tesciline karar verdi. Konuyla igili Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e konuşan Bakanlık yetkilisi, "Dosyanın detaylarına bakmak lazım ama imar barışından Türkler Köyü'ndekiler de faydalanabilecekler" dedi.

İmar affıyla 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan ve ruhsat alamayan inşaatlara yapı kayıt belgesi verilecek. Müracaatlar 31 Aralık 2018'e kadar yapılacak.