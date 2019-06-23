İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
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