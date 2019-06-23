İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"

İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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