İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak" dedi.

İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak" dedi

Kaynak: Dunya.com

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