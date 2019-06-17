İmamoğlu - Yıldırım münazarası: 5 başlıkta seçim vaatleri

İmamoğlu - Yıldırım münazarası: 5 başlıkta seçim vaatleri

16 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi AK Parti adayı Binali Yıldırım, Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ortak canlı yayına çıktı. Programda adaylar Küçükkaya'nın sorularını cevapladı ve vaadlerini sıraladı.

İmamoğlu - Yıldırım münazarası: 5 başlıkta seçim vaatleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayında karşı karşıya geldi.

İkili seçime bir hafta kala seçim vaatlerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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