İmamoğlu-Yıldırım buluşması sonrası seçmen adayların performanslarını değerlendirdi

23 Haziran İstanbul yerel seçimlerine bir hafta kala, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayında karşı karşıya geldi.

Tüm Türkiye'nin kitlendiği bu yayında adaylar 31 Mart seçimlerinin iptalinden, projelerine kadar pek çok soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle