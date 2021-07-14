İmamoğlu yıktı, AK Parti destek oldu

Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde ilçeye 3 müze kazandıracağını vaat eden Ekrem İmamoğlu yarım asırlık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı.

Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde ilçeye 3 müze kazandıracağını vaat eden Ekrem İmamoğlu yarım asırlık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı. AK Parti İlçe Başkanı Başkanı Mustafa Günaydın esnafa verdiği desteği ilan ederken yıkımdan duyduğu hoşnutsuzluğu da gözler önüne serdi.

Seçim döneminde İstanbul'a 15 müze yapacağı vaadiyle seçmenden oy toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünyada ilk olma özelliğiyle içinde barındırdığı binlerce su ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken Balıkçı Kenan Tesisleri'ndeki Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı.

"Esnafın yanındayız"

İlçeye ve ülkeye kattığı turistik ve bilimsel değerle kentin gözbebeği sayılan yurt içi ve yurt dışından binlerlerce turist ve öğrencilerin ziyaret ettiği, müzenin yıkımına bir tepki de AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'ndan geldi. İlçe Başkanı Mustafa Günaydın esnafa verdiği desteği ilan ederken yıkımdan duyduğu hoşnutsuzluğu da gözler önüne serdi. Yarım asırlık müzenin yıkılmasından dolayı üzgün olduğunu belirten ilçe başkanı Günaydın, "Beylikdüzü ile özdezmiş adeta simgesi olmuş bir müzeyi böyle yıkmak gerçekten çok üzücü. Bizler esnafımızın her zaman yanlarındayız ve onlara destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

"Anadolu Caddesi tapulu malımız"

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan tapulu arazisinin üzerinden yol geçtiğini ifade etti. Balıkçı Kenan: 'Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. Bizim tapulu arazimi alıp üzerinden yol geçirdi. Anadolu Caddesi bizim resmi tapulu malımız. 7 senedir bize yerimizi vermiyor. Seçim döneminde her türlü şirinliği yaptılar ama maalesef bizleri mağdur ettiler. Verdikleri sözleri tutmadılar. İmamoğlu müzemizi yıktırdı. Kendi ellerimle diktiğim ağaçları söktürdü. Anadolu Caddesi ve tretuvar bizim tapulu mülkümüz. Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem İmamoğlu bize, 'bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi'ni takas ederiz. Biz sizden kira almayız. Sende yolu kapatma. Sen bizim yeri kullan biz de senin yerini kullanalım' dedi. 7 senedir bizim arazimizi kullandılar" dedi.

"Yargıya başvuracağız"

Kendi arazisinin üzerine geçen yola tepki gösteren Balıkçı Kenan, "Bizim arazimiz üzerinden yol geçiyor. Biz vatandaşlarımız için arazimi verdik. Yerine belediye tarafından araziyle değiştirdik. Ama belediye şimdi verdikleri araziyi bizden geri aldı. Bizim arazimizi ise geri vermiyor. Kendi tapulu malımızı işgal ediyorlar. Gereken bütün yerlere başvurumuzu yapacağız. Hukuki süreci başlatacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeki balıkların bugünkü değeri 15 ila 20 milyon arası diyen Balıkçı Kenan: '50 yıllık emek sonucu mumyaları tek tek mumyalayıp çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. Gelecek yüz yıllarda bu balıkları torunlarımızın torunları görecek. Maddi yönden 20 milyon lira harcadım. Kimseden destek almadan. Neden? Çocuklarımız, gençlerimiz denizlerimizi bilsin öğrensin diye. Bir belediye başkanı gelip müzeyi yıksın diye değil. Sadece mumyalama işlemleri bile 2-3 milyon lira tutuyor. Müzenin bütün işlemleri Balıkçı Kenan tarafından yapılmıştır. Bu zamana kadar da ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur' şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı