İmamoğlu, yenilenen Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin açılışına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin açılışına katıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki Maltepe Sahil Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin açılışına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki Maltepe Sahil Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı. Yenilenen tesisler, Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılış töreninde İmamoğlu'na Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

"HİZMETİ KONUŞUNCA, HEYECAN DUYUYORUM"

İstanbul'un spor olanaklarını maksimum seviyeye çıkartmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, farklı ilçelerde, farklı tesislerin üretimi için çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Hizmet konusunun kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Tabii hizmeti konuşunca, heyecan duyuyorum. Çok heyecan duyuyorum. Dün, bir park açtık. Bugün buradayız. Yarın başka bir faaliyetimizi duyuracağız halka dönük, esnafımıza dönük. Esnafımıza, müthiş bir 'Halk Bakkal' projemizin tanıtımını yapacağız. Sizlerle üretiyoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuruşuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine, bu şehre asla zarar vermeden zarar veren unsurları da bertaraf ederek hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞNAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı