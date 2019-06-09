İmamoğlu VIP salonu tartışmalarına cevap verdi: Ordu valisi bize tuzak kurdu

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile yapılması planlanan tartışma programı, VIP salonu ve Ordu Valisine hakaret iddialarına yanıt verdi.

Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, televizyon tartışmasıyla ilgili olarak, bu isteği 31 Mart öncesi kendisinin gündeme taşıdığını ve karar vermek için ikinci bir kişiye ihtiyacı olmadığını söyledi. İlk olarak bu isteği Yıldırım'ın kabul etmediğini hatırlatan İmamoğlu, gelinen süreçte tartışma programına karar verilmesinin sevindirici olduğunu ve iki taraftan yetkililerin çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle