SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
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SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret -İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2020/21 Süper Lig Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kulübü'ne tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2020/21 Süper Lig Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kulübü'ne tebrik ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, İmamoğlu'nu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park Stadı'ndaki kulüp binası girişinde karşıladı.

Keyifli bir havada gerçekleşen sohbette İmamoğlu, Beşiktaş'ın şampiyonluğun yanında Sergen Yalçın gibi bir kazancının olduğunu vurguladı. Çebi ve yönetimine başarılar dileyen İmamoğlu, şunları söyledi:

'Bu sene ilginç ve zor bir sezon yaşandı. Günün sonunda zirve mücadelesi 3 takıma kaldı. Son haftaya kadar gidişi ilginç oldu. Uzun zamandır böyle üçlü bir mücadele yaşanmamıştı. O yönüyle keyifliydi. Spor kamuoyundan ve basından edindiğim izlenimim; işin ortalarında çok da iddialı gözükmeyen bir konumdayken Beşiktaş'ın şampiyon olması, bence altında bir disiplin hissettiriyor. O da iyi bir yönetim kabiliyeti, -tabii ki sizin başkanlığınızda- iyi bir teknik heyet ve sporcuların inanç tarafını toparlaması bana göre öyle bir artıyı getirdi ve şampiyonluğu Beşiktaş'a taşımış oldu. Bu yönüyle de ilgi çekici. Ekonomik zorluklar bütün kulüplerde var. Bu dönemde, böyle bir beklenmeyen anda bu başarıyı elde etmiş olması bence iyi bir dipnot, değerli bir dipnot, ders alınması gereken bir dipnot. Muhtemelen bu başarının altında bizim bilmediğimiz, hatta belki bilmememiz gereken gündemleri ve sırları da vardır. Ama bildiğimiz bir şey var: Şampiyon Beşiktaş. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bunu Türkiye Kupası'yla da taçlandırdınız. İkinci kupayı da ardı sıra almanız keyifli bir başarı oldu.'

Çebi de ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkürlerini sunarak, "İstanbul, dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. Burası da bir semt. Kıymetli semtlerden bir tanesi. Takımımız da 118 yıllık bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe, hepsi çok nazik, naif kulüpler, bizim için kıymetli. Onlar olmazsa zaten bu keyif olmaz. Önemli desteklere de ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı'mıza da izah ediyoruz. Şimdi Sayın İBB Başkanı'mızı yakaladık. Ona da anlatacağız. Çünkü yaşatmak zorundayız her şeyi. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Başka türlü buralar yürümüyor. Seyirci yok, o yok, bu yok? Zaten zor bir süreç. O yüzden Beşiktaş Belediyesi'ne candan teşekkür ediyoruz. Engelli konusunda sırtımızdan büyük bir yük aldılar. İkincisi de bize tesis yerleri lazım. Muhakkak alt yapıdan oyuncu çıkartmamız lazım? dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Çebi'ye, özel basım Nutuk, Tarihte İstanbul Haritaları ve Esir Şehirde Spor kitaplarını hediye etti. Çebi de İmamoğlu ve Akpolat'a, arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 34 numaralı formalarını takdim etti.

SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret
SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR İmamoğlu ve Akpolat'tan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret - Haberler Spor
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