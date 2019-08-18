İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu

18.08.2019 13:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar gören yerlerde incelemeler yaptı. İmamoğlu, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Üsküdar Meydanı'na gelen İmamoğlu, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA