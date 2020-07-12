İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı'nda faaliyete geçen "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İmamoğlu,
12.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı'nda faaliyete geçen "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na pazar açılışında Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın da eşlik etti. İmamoğlu, annesi ile birlikte üretici kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti. Zonguldak Devrek'ten gelen kadın girişimciler, İmamoğlu'na ev yapımı ürünlerini ikram etti.

Kadıköy Salı Pazarı'nda olduğu gibi Beşiktaş'ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, "Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul'un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek" dedi.

Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi Güncel
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı Spor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi Sağlık
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Tatilciler plajlara akın etti! Sosyal mesafe ve maske kuralı yine unutuldu
Tatilciler plajlara akın etti! Sosyal mesafe ve maske kuralı yine unutuldu
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Emrah Reynmen Mabel Matiz Ebru Gündeş
Spor Tamer Tuna Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Muğla Bursa Antalya
Şu an buradasınız: İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 18:09:27. #1.14#
title