İmamoğlu: Trafiği hafif görüp özel araçla sahaya çıkmayın

"4 GÜNLÜK ZAMAN DİLİMİNİN BAŞLANGICINDAYIZ"

"40 NOKTADA 75 BİN KUMANYA DAĞITILDI"

"METRO HATLARI GECE 02.00'A KADAR AÇIK"

"BU SABAH DA KENDİSİNİ ARADIM"

Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun İstanbul Valisi'nin kar çalışmaları ilgili attığı tweet ile ilgili 'Bir koordinasyon problemi var diyebilir miyiz' sorusuna, "Yok. Koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum. Bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede bulunduk. En azından bizim açımızdan bir şey yok. Sayın Valimizin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Sadece şunu getirdi aklıma: Herhalde bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek, diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük bir esprili yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweeti" ifadesini kullandı.