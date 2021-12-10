Son dakika haberleri... İmamoğlu: Terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nişantaşı'nda bulunan bir hastanede koronavirüs aşısı oldu. İmamoğlu, aşı sonrası hastane önünde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarına cevap veren İmamoğlu, "Ne yazık ki hafta başından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin bütçesi konuşulacağına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuları konuşulur oldu" dedi.