İmamoğlu tarafından açılan kent konseyi binası yeniden tadilata alındı

27.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:53

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan Kent Konseyi, tadilat nedeniyle kapatıldı.

Gençlik Meclisi olarak kullanılan bina İBB'nin yeni yönetimi tarafından yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmişti. Onlarca gencin eğitim aldığı gençlik meclisinin faaliyetleri ise Kent Konseyi altında devam etmek üzere durdurulmuştu. Sözleşmesi biten çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmamıştı. Kent Konseyi'nin isteği doğrultusunda tadilata alınan bina 21 Aralık'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Açılışa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile Kent Konseyi başkanı Tülin Hadi de katıldı.

İmamoğlu açılışta, "Çok mutluyum, gururluyum. Kent Konseyimiz, İstanbul'umuza, İstanbul'un demokrasiye olan düşkünlüğü ve özgürlüğe olan milletimizin karakteri ile birleştiği bir sürecin yaşanacağı bu dönemin bence en simgesel anlarından biri oldu" ifadelerini kullanmıştı.Açılışı yapılan bina tekrar tadilata alındı. Tadilatın bir süre daha devam edeceği; Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin gerektiği zamanlarda İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA