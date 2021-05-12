İmamoğlu Sulama Projesinde çalışmalar devam ediyor
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İmamoğlu Sulama Projesinde çalışmalar devam ediyor

İmamoğlu Sulama Projesinde çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Adana ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bu kapsamda Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini" söyledi.

"Adana ili sınırları içinde yer alan, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisini modern borulu sulama sistemine kavuşturacak "Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde" çalışmalarımız hızla devam etmektedir" ifadelerini kullanan Genel Müdür Yıldız şunları kaydetti: "Bu devasa sulama projesini hayata geçirebilmek için projenin ana su kaynağını oluşturmak maksadıyla 2010 yılında Yedigöze Barajı hizmete alınmıştır. Sulamanın yanı sıra enerji faydası da olan bu baraj yılda 967 GWh enerji üretimine sahiptir. Barajın tamamlanarak ana su kaynağının oluşturulmasının akabinde ovanın bir an önce suya kavuşması ve projenin faydaya dönüştürülebilmesi için çalışmalar kısımlara ayrılmış ve aynı anda birçok farklı şantiyede çalışmalara devam edilmiştir.

Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 617 bin 010 dekar arazide inşaat, 46 bin 800 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam etmektedir. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmaları tamamlanmış olup, proje ihalesi yapılacaktır.

Şu an bu projede kullandığımız en büyük boru çapı 3800 milimetredir. Büyüklüğünün hayal edilebilmesi adına örneklersek; 'içinden binek araçların rahatlıkla geçebileceği büyüklükte' bir borudan bahsediyoruz. Her bir boru 6 metre uzunluğunda olup bu boruların her birinin döşeme ve boru dahil maliyeti yaklaşık 85 bin TL'dir. Kısaca tek bir borunun maliyeti neredeyse bir araba fiyatına eşdeğer diyebiliriz.

İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 1 milyar 600 milyon TL gelir artışı ve 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacaktır.

Toplam yatırım bedeli 4 Milyar TL olan proje 2,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecektir."

(Kaya Güneş/İHA)

İmamoğlu Sulama Projesinde çalışmalar devam ediyor
İmamoğlu Sulama Projesinde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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