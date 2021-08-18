İMAMOĞLU: SORUŞTURMA AÇILDI
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İMAMOĞLU: SORUŞTURMA AÇILDI

İMAMOĞLU: SORUŞTURMA AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi.

İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı dışına açılan çukurda onlarca kedi ve köpeğin çürümeye terkedildiği belirtilerek paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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