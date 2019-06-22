İMAMOĞLU SON SEÇİM MİTİNGİNİ ÜSKÜDAR'DA YAPTI
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı.
"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK AMA OLSUN GENÇLİĞİMİZ VAR"
İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanların her türlü ihtiyacını biliyorum. Bu şehrin geleceği çocukları için çalışacağım. Şehrin enerjisi, heyecanı gençleri için çalışacağım. Şehrin vicdanı kadınları için çalışacağım. Bu şehrin insanları için çalışacağım. En öncelikli konu adalet olacak. Gece gündüz çalışacağız. Sorumluluğumuz büyük, ama olsun gençliğimiz var. İstanbul'un sıkıntıları çok onu da biliyoruz. Ama olsun cesaretimiz var. Sizlerden aldığımız güçle, enerjiyle kimsenin hakkını yemeyeceğiz ama hakkımızı da yedirtmeyeceğiz. Bundan hiç kuşku duymayın. İstanbul'da çok güzel işler yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi sizlere emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere."
Ardından eşi Dilek İmamoğlu ve danışmanları ile Üsküdar Meydanı'ndan vapura binen Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Vapurda foto muhabirlere poz veren İmamoğlu, sahildeki vatandaşları da selamladı.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun konuşması
-Alandan detaylar
-İmamoğlu'nun vapurda poz vermesi
-İmamoğlu'nun vapurdan sahildeki vatandaşları selamlaması