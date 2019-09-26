İmamoğlu: Son bir ayda 859 yeni toplanma alanı tespit ettik

26.09.2019 20:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir ay içinde 859 yeni afet toplanma alanı tespit edildiğini ve bunların arasında halen hazır olmayanlar olduğunu duyurdu.



Yerel saatle 14'te meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarda deprem koordinasyonu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle