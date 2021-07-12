İmamoğlu Silivri'de balıkçılara malzeme dağıtım törenine katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de balıkçılara malzeme dağıtım törenine katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de balıkçılara malzeme dağıtım törenine katıldı. İstanbul'daki küçük ölçekli balıkçıları desteklemek amaçlanan proje kapsamındaki tören, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde bulunan balıkçı barınağında gerçekleşti.

İmamoğlu programda yaptığı konuşmada, "Geçmişten bugüne yapılan yatırımlarla İstanbul yani bütün Marmara'da şehirler arasında İstanbul bu atık sürecinin yöneten en iyi şehridir. Yüzde 60'a yaklaşan biyolojik atık su arıtma seviyesine ulaşmıştır. Ama yetmez yüzde 100'e ulaşmak için çalışıyoruz. Yüzde yüze çalışırken, 'Efendim suya zam yapmayız. Niye 2,5 sene oldu suya zam yaptırmayız. Kim yaptırmıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi yaptırmıyor. Seçime geldiğinde niye indirim yaptın, diye soruyorlar. Biz indirimi şunun için yaptık, yüksek fiyatlı olduğunu tespit ettik, dengeli bir bütçe yönetmek konusunda indirim yaptık. Biz yüzde 40 önerdik, yüzde 50 dediler bizde yüzde 50 indirdik. Ama denk bütçeye sahiptik, Türkiye'nin değişen koşulları var. Şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapılan zam yüzde 50'e yaklaştı 2,5 senede. Biz mesela bütçemizin neredeyse İSKİ olarak yüzde 20'sini elektrik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200 milyonu aşan elektrik faturası var İSKİ'nin. Zam olayının kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tek kaynağı hükmettir, ekonomik sistemdir. Göreve geldikten sonra otobüse ve taksiciye zam yapmak zorunda kaldım. Onlar da evlerine ekmek götürecek. Mazot yerinde durmuyor ki. Her sene enflasyon oranın nasıl ki, işçi zammına memur zammına çalışanlarımıza zam yapmak zorundayız, bunlara otobüs, minibüs ve taksiye zam yapmak zorundayız" dedi.

BİZİ MÜSİLAJIN SORUMLUSU YAPTILAR

"Marmara'da müsilajın sorumlusu yaptılar bizi" diyen İmamoğlu, "1,5 - 2 senede, müsilajı Marmara denizine getirdik. Bunu niye söylüyorum, gel beraber mücadele edelim. Evet müsilaj ağır bir olaydır. Türkiye'nin sanayisinin yüzde 50'si yığdığımız Marmara kenarlarına, artık sanayi yığmak değil, süreci akılcı yürütmek adına yüce politikalar geliştirelim. Her 3 insan birinin Marmara kıyılarına nüfus olarak yığmayı bırakalım. Diyarbakır'ı, Hakkari'yi ve Kastamonu'yu güçlendirelim. İnsanlar yaşam kalitesinin Anadolu ve Trakya'nın her yerinde eşit bir şekilde yakalamaya çalışsınlar." ifadesini kullandı.

TÖREN ÖNCESİ BİR KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ekrem İmamoğlu'nun programa gelmesine dakikalar kala, bir kişi aşırı sıcaktan bayıldı. Bayılan vatandaş tedbir amaçlı ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı