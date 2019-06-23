İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
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