İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"

İmamoğlu: "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez"

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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