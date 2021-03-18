Son dakika gündem: İMAMOĞLU ŞEHİTLİKTEKİ TEPKİYLE İLGİLİ KONUŞTU
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Son dakika gündem: İMAMOĞLU ŞEHİTLİKTEKİ TEPKİYLE İLGİLİ KONUŞTU

18.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:47
Son dakika gündem: İMAMOĞLU ŞEHİTLİKTEKİ TEPKİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Zeytinburnu'ndaki açılış sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na şehitlikteki tepki soruldu.

İmamoğlu, 'Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" diye konuştu.

Son dakika gündem: İMAMOĞLU ŞEHİTLİKTEKİ TEPKİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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