İMAMOĞLU SARIGAZİ'DEN GEÇEN TÜNEL SONDAJ MAKİNASI İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB), Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın, Sarıgazi İstasyonu'ndan geçecek TBM için tören düzenledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB), Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın, Sarıgazi İstasyonu'ndan geçecek TBM için tören düzenledi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Anadolu yakasından yapımı süren Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında süren çalışmalarda bugün tünel sondaj makinasının (TBM) Sarıgazi İstasyonundan geçmesi üzerine tören düzenlendi. Toplam uzunluğu 10,9 kilometre olan hatta 4 TBM makinası çalışıyor. Düzenlenen törene; Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte, CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da katıldı.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINA METROYU ULAŞTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

İmamoğlu, Metronun çevre dostu olduğunu belirterek, "Metro, sadece bir maliyet değil. Yani, bir maliyet ve getiri üzerinden maddi olarak hesap yapılacak bir şey değil. Kurtaracağı çevre kirliliği, toplumu rahatlatacağı, ulaşım konforu üzerinden de hesabının yapılması gereken çok önemli bir yatırım. Çağdaş bir kent olabilme düzeyine erişme adına, çok önemli bir yatırım. İstanbulluların hızlı, güvenli, konforlu çevreci bu yatırımlarla buluşması için, son gaz yolumuza devam ediyoruz. İstanbul ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktasına metroyu ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve başaracağız. Sadece mevcutlarla değil, hazırladıklarımızla beraber, gerçekten bu şehri dünyanın metro açısından en donanımlı kentlerinden birisi haline getirme konusunda yüzde 100 kararlıyız" dedi.

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.

Görüntü dökümü: --------------------İmamoğlu alana gelişi -İmamoğlu konuşması -İmamoğlu, metro çalışanlarıyla fotoğraf çekilmesi

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı