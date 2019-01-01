İmamoğlu Piyangoyla Metrobüs Alma Hayalindeki Vatandaşla Çağlayan Hattında: Sürprizimiz Olacak

Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalının sokakta kendisine yönelttiği mikrofona "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanırsam sırf işe oturarak gitmek için kendime özel bir metrobüs alacağım" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bahattin Çağrış'la metrobüste yolculuk yaptı.