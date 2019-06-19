İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. "

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.

İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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