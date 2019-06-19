İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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