'İmamoğlu'nun özel kalemiyim' dedi, 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı

Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.

Saldırı anlarını cep telefonu ile kaydeden Dr. Dilen Balkoca, korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Evden parka gitmek üzere çıktık. Daha sonra Kağıthane yol ayrımından dönerken, arkamızdaki araba korna çalarak bizi taciz etmeye başladı. Daha sonra arabasıyla önümüze kırdı. Neden yavaş gittiğimiz konusunda büyük ihtimal sinirlendi. Daha sonra arabadan inip, 'ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürüyüm' şeklinde söylemlerde bulunup, hem yanındaki hanımefendi hem kendisi parmak sallayarak tehdit etti. Daha sonra beyefendi benim ve çocuğumun bulunduğu tarafa tekme attı. Daha sonra eşim uzaklaşmak üzere arabaya bindi. Biz oradan ayrılmaya çalışırken hanımefendi birkaç defa arabanın kapısını açmaya çalıştı. Biz ayrılmaya çalışırken adam, onu tutanların elinden kurtulup, taşı alarak ön sağ tarafa fırlattı ve arabanın içi, bizim üzerimiz cam oldu. Aşırı bir şekilde korktum. Çocuk için korktum. Elim ayağım titredi. Gerçekten çok korkunç anlardı bizim için. Hanımefendi biraz sakinleştirir diye düşünüyordum o da aksine parmak sallayıp tehdit etti bizi. Biz oradan uzaklaşalım gidelim artık derken kadın kapıyı açmaya çalışıyor. Baya korku dolu anlardı bizim için" diye konuştu.