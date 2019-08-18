İmamoğlu'nun "Meteoroloji'den ikaz çok geç geldi" açıklamasına Bakan Pakdemirli'den tepki

18.08.2019 21:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili "Meteoroloji'den ikaz çok geç geldi" açıklamasına yanıt verdi.

Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle