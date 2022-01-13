İmamoğlu'nun katılımıyla KİPTAŞ kura çekimi yapıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize köstek olmak değil, destek olsunlar. Bakın ben nereye gitsem o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için kura çekimi yapıldı.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI