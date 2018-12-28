İmamoğlu'nun, Erdoğan'dan Randevu Talebi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebine ilişkin, "Sabah yaptığımız başvurumuza birkaç saat içinde çok hızlı olumlu dönüş yapması bizi sevindirmiştir." dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde gazetecilere, sabah resmi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu taleplerini ilettiklerini vurguladı.

İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış herkesle görüşme konusunda prensip kararı aldıklarını ve en son Kadir Topbaş'la bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah yaptığımız bu yazılı başvurumuza birkaç saat içinde çok hızlı olumlu dönüş yapması bizi sevindirmiştir elbette. Biz CHP üyesi belediye başkanlarıyız. Biz, bu tür kararları alırken zaten genel başkanımızla konuşuruz, tartışırız ve ortak görüş olarak yola çıkarız. Kaldı ki 2 yıl önce bölgeyle ilgili sorunları konuşmak için o dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a görüşme talep ettiğimde yine genel başkanımız büyük hoşgörüsüyle karşılık verdi."

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki siyasal ortamın gerginlikten uzaklaşması yönünde büyük toleransa sahip olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Sayın Genel Bakanımız bu konuda da 'tabii görüşebilirsiniz' dedi. Şu an Allah ömür versin herkese, hayatta olan bütün büyükşehir belediye başkanlarımızdan randevu talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı hariç diğerleriyle görüşmelerimiz bitti, çok da verimli oldu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, tarih ve görüşme yeri konusundaki sorulara ise "Biz yazımızı yazdık, olumlu görüşünü bir kaç saat içinde beyan etti, kendilerinden haber bekleyeceğiz. Daveti belirleyecek olan ev sahibi, ona biz bir şey diyemeyiz." şeklinde cevap verdi.

Kaynak: AA